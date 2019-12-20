Сотрудники отделения гинекологии ГКОБ 1 перейдут в новое отделение ГКБ 24

Медицинские работники гинекологического отделения филиала №2 Городской клинической онкологической больницы № 1 Москвы побывали в многопрофильной больнице ГКБ №24, чтобы ознакомиться с предполагаемым новым местом работы. Там будет создано отделение гинекологии, в которое всему коллективу предложено перейти. Об этом сообщает Департамент здравоохранения российской столицы.

Сотрудники, побывавшие в ГКБ №24 положительно отзываются об увиденном, им понравились условия, техническое оснащение реанимационных отделений и операционных. В визите принял участие глава Депздрава Алексей Хрипун. Он уточнил, что трудовой договор с сотрудниками филиала №2 ГКОБ № 1 будут подписаны до конца года, отмечает АГН «Москва».

Ранее департамент здравоохранения опроверг утверждения о возможном закрытии городской клинической онкологической больницы № 1. В ведомстве уточнили, что ремонт проведут только в корпусах гинекологического отделения.

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер в свою очередь рассказал, что в здании гинекологического отделения в Первом Щипковском переулке обоснуется центр паллиативной помощи, уточняет Москва 24. По словам Федермессер, что для качественной гинекологической помощи старые корпуса уже не годятся.

