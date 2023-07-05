Минпромторг запретил сотрудникам использовать iPhone

Сотрудникам Минпромторга и подведомственным ему организаций с 17 июля будет запрещено использовать мобильные устройства компании Apple в рабочих коммуникациях, сообщают «Ведомости» со ссылкой на распоряжение первого замминистра Василия Осьмакова.

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В ведомстве подтвердили данную информацию, отметив, что сотрудники были ознакомлены с распоряжением 4 июля. В ведомстве подтвердили эту информацию. Отмечается, что контроль за соблюдением новых правил будет осуществлять замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Издание также ссылается на сотрудника одной из компаний-разработчиков IT-решений, который утверждает, что аналогичные запреты будут в ближайшее время введены и в других крупных ведомствах и регионах РФ.

Ранее ФСБ и ФСО вскрыли разведывательную акцию спецслужб США, в рамках которого неизвестным вредоносным ПО были заражены несколько тысяч смартфонов Apple, в том числе использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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