Минпромторг запретил сотрудникам использовать iPhone

В ведомстве подтвердили данную информацию, отметив, что сотрудники были ознакомлены с распоряжением 4 июля. В ведомстве подтвердили эту информацию. Отмечается, что контроль за соблюдением новых правил будет осуществлять замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Издание также ссылается на сотрудника одной из компаний-разработчиков IT-решений, который утверждает, что аналогичные запреты будут в ближайшее время введены и в других крупных ведомствах и регионах РФ.

Ранее ФСБ и ФСО вскрыли разведывательную акцию спецслужб США, в рамках которого неизвестным вредоносным ПО были заражены несколько тысяч смартфонов Apple, в том числе использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, сообщает RT.

