Сотрудникам Росгвардии объяснили правила общения с журналистами

Росгвардия разработала для своих сотрудников памятку по взаимодействию с журналистами во время публичных мероприятий, сообщает ТАСС.

Заместитель директора ведомства Олег Плохой, отметил, что в документе «чётко расписаны все алгоритмы и обязанности».

В частности, при контактах с журналистами сотрудник Росгвардии имеет право проверить их документы «в вежливой и корректной форме». Представитель СМИ, в свою очередь, обязан по первому требованию предъявить редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и его полномочия, а также следует иметь при себе редакционное задание.

Если документы вызовут у росгвардейца подозрения в подделке, то он обязан доложить об этом старшему офицеру.

Кроме того, сотрудникам Росгвардии не следует давать никаких комментариев, а «вежливо и корректно предложить журналистам обратиться в пресс-службу».

Росгвардейцы должны допускать журналистов в места, посещение которых не запрещено. При этом сотрудникам ведомства нельзя изымать у сотрудников СМИ фото-, аудио- и видеоаппаратуру, а также препятствовать съёмке - в документе подчёркивается, что требования прекратить съёмку не являются правомерными, поэтому «привлечение журналистов к ответственности по статье КоАП «неповиновение законному требованию» недопустимо».

