Сотни организаций поддержали акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

За первые три дня с момента запуска общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ к ней присоединились более 850 коммерческих и общественных организаций. Они подали заявки на участие на сайте мывместе2020.рф, указав, чем готовы помочь нуждающимся в период распространения коронавирусной инфекции.

Так, свыше 50 компаний намерены помочь деньгами и медицинским оборудованием. Некоторые участники акции готовы оказывать транспортные услуги, проводить психологические и юридические консультации. Например, фонд «За права заемщиков» будет бесплатно консультировать граждан, у которых возникнут проблемы с кредитной задолженностью из-за ситуации с коронавирусом.

Многие культурные учреждения запустили онлайн-проекты, позволяющие дистанционно посещать выставки, концерты и лектории. Большинство вузов страны наладили дистанционное обучение.

В качестве добровольцев на сайте мывместе2020.рф с 21 марта зарегистрировались 5393 человека. После проверки заявок желающих проинструктируют по технике безопасности и подключат к работе волонтёрских штабов в регионах.

