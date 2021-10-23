Состояние Гаркалина резко ухудшилось из-за COVID-19

Состояние народного артиста России Валерия Гаркалина резко ухудшилось на фоне заболевания COVID-19. Как передает Telegram-канал Mash, у 67-летнего актера почти полностью поражены легкие.

Гаркалин остаётся в реанимационном отделении, его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, который насыщает кровь кислородом. Медики фиксируют снижение функций легких актёра. Показатель сатурации (насыщения крови кислородом) сократился до 40%.

Ещё один неблагоприятный показатель – повышение маркеров воспаления, кроме того, существует риск развития тромбозов. Валерий Гаркалин был госпитализирован 2 октября с положительным тестом на коронавирус. Вскоре его перевели в реанимацию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com/GITIS.official
ТЕГИ:БольницаКоронавирусАктер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры