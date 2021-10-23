Состояние Гаркалина резко ухудшилось из-за COVID-19
Состояние народного артиста России Валерия Гаркалина резко ухудшилось на фоне заболевания COVID-19. Как передает Telegram-канал Mash, у 67-летнего актера почти полностью поражены легкие.
Гаркалин остаётся в реанимационном отделении, его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации, который насыщает кровь кислородом. Медики фиксируют снижение функций легких актёра. Показатель сатурации (насыщения крови кислородом) сократился до 40%.
Ещё один неблагоприятный показатель – повышение маркеров воспаления, кроме того, существует риск развития тромбозов. Валерий Гаркалин был госпитализирован 2 октября с положительным тестом на коронавирус. Вскоре его перевели в реанимацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru