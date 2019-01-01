Состоялась ночная репетиция парада Победы

Первая ночная репетиция парада Победы прошла на Красной площади, передаёт «Интерфакс».

В репетиции приняли участие 35 парадных расчетов и наземная техника.

В параде впервые принимают участие курсанты московского университета МВД им В.Кикотя, кадеты корпуса Следственного комитета им Александра Невского и женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны.

Также впервые в параде будут участвовать автомобиль Aurus.

Парад транслируется в прямом эфире по Первому каналу, а также по каналам Россия-1, ТВЦ, Москва-24, Россия-24 и Звезда.

