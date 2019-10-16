Составлен рейтинг регионов по ценам на хлеб
Самые низкие средние цены на хлеб в России зафиксированы в Нижнем Новгороде и Перми, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование IT-фирмы «Эвотор.
Как отмечает РИА ФАН, в Нижнем Новгороде хлеб в среднем можно купить за 21 рубль, в Перми – за 23 рубля, в Воронеже – за 26 рублей. При этом самая высокая средняя цена зафиксирована в Санкт-Петербурге.
По ценам выше среднего хлеб продается в Москве и Самаре - 50 и 37 рублей соответственно. Также в исследовании говорится, что самым любимым хлебобулочным изделием россиян стала сосиска в тесте, отмечает Ura.ru.
Сильнее всего за минувший год подорожал ржаной хлеб – он подскочил в цене на 20% при средней стоимости в 36 рублей, сообщает RT.
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