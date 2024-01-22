Соседов рассказал об увольнении с ток-шоу НТВ «За гранью»

Сергею Соседову не назвали причин снятия с ведения ток-шоу «За гранью» на НТВ. По словам музыкального критика и телеведущего, руководство продакшна также было удивлено таким решением руководства телекомпании, о котором оно объявило 19 декабря.

Как рассказал Соседов NEWS.ru, внутри команды все были довольны его работой, он никогда не опаздывал на съемку. Критика в ток-шоу заменили актёром Тимуром Еремеевым. Однако зрители просят вернуть Соседова в программу.

Музыкальный критик сотрудничал с НТВ на ток-шоу «За гранью» с лета 2021 года. По словам Соседова, телевидение — это закрытое сообщество, где всё происходит «под ковром», и невозможно «найти правду». Он пообещал, что зрители и слушатели еще увидят и услышат его по телевидению и в интернете. Предложения уже поступают.

