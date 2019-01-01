Соратник Навального сообщил о своем задержании в Москве

Начальник штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков сообщил о своем задержании в Москве. В Twitter он рассказал, что полицейские остановили такси, в котором он ехал, и доставили в Даниловский ОВД, пишет «Свободная пресса».

Волков написал, что задержан по статье о повторном нарушении правил проведения митингов. Он напомнил, что несогласованная акция прошла 9 сентября 2018 года. Митингующие выступили тогда против пенсионных изменений, отмечает Ura.ru.

Ранее ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов в эфире НСН рассказал, что Кремль ждал худшей реакции общества на пенсионную реформу.



