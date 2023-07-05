СМИ: штраф за недопуск газовщиков в квартиру увеличится до 10 тысяч рублей
5 июля 202306:21
В России собираются увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры — до 10 тысяч рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на автора инициативы, сенатора Совета Федерации Андрея Кутепова.
Для должностных лиц наказание возрастет до 100 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. По словам парламентария, принятие проекта закона должно сократить число аварий с бытовым газом.
Ранее в пятиэтажке под Пермью взорвался газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru