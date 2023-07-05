СМИ: штраф за недопуск газовщиков в квартиру увеличится до 10 тысяч рублей

В России собираются увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры — до 10 тысяч рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на автора инициативы, сенатора Совета Федерации Андрея Кутепова.

Взрыв газа произошел в жилом пятиэтажном доме в Чите

Для должностных лиц наказание возрастет до 100 тыс. руб., для юрлиц — до 500 тыс. По словам парламентария, принятие проекта закона должно сократить число аварий с бытовым газом.

Ранее в пятиэтажке под Пермью взорвался газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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