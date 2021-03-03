Сомнолог объяснил разницу между дневными и ночными сновидениями
Сомнолог руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин рассказал о принципиальных различиях ночных и дневных сновидений.
По словам специалиста, ночью существует большая вероятность увидеть кошмарные сны. Он отметил, что такие сны появляются в большинстве случаев в медленном сне, который приходится на первую треть ночи.
Калинкин также отметил пользу для человека дневного сна, если он продолжается не более получаса. Согласно сомнологу, получасовой сон днем положительно влияет на работоспособность и настроение. В эфире «Радио 1» он пояснил, что сон в дневное время обычно быстрый, и если его продлевать, человек, напротив, будет чувствовать себя уставшим.
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