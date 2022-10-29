Соловьев переизбран главой Союза журналистов России
29 октября 202217:43
Журналист Владимир Соловьев избран председателем Союза журналистов России на второй срок, сообщает ТАСС.
Отмечается, что никто больше не выдвигал своей кандидатуры на пост, решение приняли единогласно на Съезде СЖР.
В работе съезда приняли участие около 300 делегатов.
Впервые Соловьева избрали на пост в ноябре 2017 года, в 2018 он вошел в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru