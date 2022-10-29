Соловьев переизбран главой Союза журналистов России

Журналист Владимир Соловьев избран председателем Союза журналистов России на второй срок, сообщает ТАСС.

Отмечается, что никто больше не выдвигал своей кандидатуры на пост, решение приняли единогласно на Съезде СЖР.

В работе съезда приняли участие около 300 делегатов.

Впервые Соловьева избрали на пост в ноябре 2017 года, в 2018 он вошел в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЖурналистыСоюз Журналистов России
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