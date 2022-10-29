Журналист Владимир Соловьев избран председателем Союза журналистов России на второй срок, сообщает ТАСС.

Отмечается, что никто больше не выдвигал своей кандидатуры на пост, решение приняли единогласно на Съезде СЖР.

В работе съезда приняли участие около 300 делегатов.

Впервые Соловьева избрали на пост в ноябре 2017 года, в 2018 он вошел в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

