Соловьев объяснил вид на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев выступил с комментарием относительно своего вида на жительство в Италии. В своём Telegram-канале журналист уточнил, что этот статус не гарантирует ему права на гражданство и на работу на Апеннинах.
«И ты так и не ответил. Так кто перечислил тебе биткоины за публикации обо мне», — обратился теле и радио ведущий к блогеру Алексею Навальному, который ранее распространил в соцсетях фото документов Соловьева соответствующего содержания о виде на жительство в Италии Соловьёва и пяти его детям.
Ранее блогер поведал о второй вилле Соловьева на озере Комо стоимостью свыше миллиона евро. В 2017 году Навальный нашёл первую виллу российского телеведущего в Италии.
В ответ Соловьёв подчеркнул, что никогда не пытался замять тот факт, что он состоятельный человек. По словам телеведущего, он просто не бравирует этим, а зарабатывал деньги сам еще «с советских времён».
Также Соловьёв пояснил, что купил дом в Италии, потому что там он стоил дешевле, чем в подмосковной Рублёвке. Кроме того, по словам журналиста, он не видит связи между патриотизмом и владением недвижимостью за рубежом . «Патриотизм — это не подписка о невыезде», - резюмировал тогда Владимир Соловьёв.
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