Соловьев объяснил вид на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев выступил с комментарием относительно своего вида на жительство в Италии. В своём Telegram-канале журналист уточнил, что этот статус не гарантирует ему права на гражданство и на работу на Апеннинах.

«И ты так и не ответил. Так кто перечислил тебе биткоины за публикации обо мне», — обратился теле и радио ведущий к блогеру Алексею Навальному, который ранее распространил в соцсетях фото документов Соловьева соответствующего содержания о виде на жительство в Италии Соловьёва и пяти его детям.

Ранее блогер поведал о второй вилле Соловьева на озере Комо стоимостью свыше миллиона евро. В 2017 году Навальный нашёл первую виллу российского телеведущего в Италии.