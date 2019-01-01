Соловьев не понял претензий «Новой газеты»

Падальщиками и лжецами назвал замглавного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов ведущих программы «Кто против?» на «России 1» Владимира Соловьева и Сергея Михеева. Они в своей передаче, которая вышла в эфир 19 июня, в день, когда Совместная следственная группа (JIT) официально назвала четырех подозреваемых по делу об уничтожении малайзийского «Боинга» МН17, попытались дискредитировать журналиста «Новой газеты» Павла Каныгина, который занимается расследованием авиакатастрофы.

Выпуск программы начался с видеоролика украинского политика и журналиста Анатолия Шария, который был опубликован на YouTube 11 февраля 2015 года. На этом видео Каныгин заикается и сморкается.

«Посмотрите: вот Анатолий Шарий показал во всей красе этого человека, - комментировал ролик Соловьев. - Вы мне скажите, а Паша Каныгин сейчас что делает? Это он сопли со стола вытирает? Вот это качество расследователя». После чего Михеев намекнул, что Каныгин будто бы употребляет наркотики.

Сергей Соколов в ответ заявил, что съемка Каныгина «проводилась после операции на гайморовых пазухах, о чем сообщалось неоднократно» Он добавил, что видео и ранее использовалось для дискредитации журналиста-расследователя, чтобы обвинить его в употреблении наркотиков, однако Общественной коллегией по жалобам на прессу это было признано лживым домыслом.

«Ложь, произнесенная однажды, может быть заблуждением. Ложь, повторенная сознательно, - клевета. Потому что тут ведь в чем закавыка: «новостное» шоу выдало не просто ложь, а ложь, давно протухшую. Но падальщикам все равно», - заключил Соколов.

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН признался, что не понял сути претензий замглавреда «Новой газеты».

«Я внимательно прочитал и не понял, в чем ложь. Потому что я всего лишь процитировал Шария. Анатолий показал его видео. Дальше пошли странные рассуждения господина Соколова, о которых я не имею ни малейшего представления. Я показал это видео своим знакомым врачам и спросил, могло ли это быть хоть как-то связано с проблемами носоглотки. Они удивились самому вопросу, посмотрев это видео. То есть им такое неизвестно. Если у человека нервный тик, то это тоже довольно странное проявление нервного тика. Поэтому я всего этого возмущения не понял. Если ему делали операцию на носоглотке, и человек чувствует себя не в форме, пусть в таком случае не выходит в эфир. Никто же требовал от него давать комментарии на видео. Мог ограничиться телефонными комментариями. Но если человек выходит в телевизионный эфир, он же осознает, что его видят. Если это тик, почему он не повторяется на протяжении всего эфира? Если это страшные проблемы с носовой перегородкой, почему они больше не проявляются в течение этого эфира?» - спросил он.