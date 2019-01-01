Соловьев не понял претензий «Новой газеты»
Телеведущий в эфире НСН призвал замглавреда «Новой газеты» быть объективным.
Падальщиками и лжецами назвал замглавного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов ведущих программы «Кто против?» на «России 1» Владимира Соловьева и Сергея Михеева. Они в своей передаче, которая вышла в эфир 19 июня, в день, когда Совместная следственная группа (JIT) официально назвала четырех подозреваемых по делу об уничтожении малайзийского «Боинга» МН17, попытались дискредитировать журналиста «Новой газеты» Павла Каныгина, который занимается расследованием авиакатастрофы.
Выпуск программы начался с видеоролика украинского политика и журналиста Анатолия Шария, который был опубликован на YouTube 11 февраля 2015 года. На этом видео Каныгин заикается и сморкается.
«Посмотрите: вот Анатолий Шарий показал во всей красе этого человека, - комментировал ролик Соловьев. - Вы мне скажите, а Паша Каныгин сейчас что делает? Это он сопли со стола вытирает? Вот это качество расследователя». После чего Михеев намекнул, что Каныгин будто бы употребляет наркотики.
Сергей Соколов в ответ заявил, что съемка Каныгина «проводилась после операции на гайморовых пазухах, о чем сообщалось неоднократно» Он добавил, что видео и ранее использовалось для дискредитации журналиста-расследователя, чтобы обвинить его в употреблении наркотиков, однако Общественной коллегией по жалобам на прессу это было признано лживым домыслом.
«Ложь, произнесенная однажды, может быть заблуждением. Ложь, повторенная сознательно, - клевета. Потому что тут ведь в чем закавыка: «новостное» шоу выдало не просто ложь, а ложь, давно протухшую. Но падальщикам все равно», - заключил Соколов.
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН признался, что не понял сути претензий замглавреда «Новой газеты».
«Я внимательно прочитал и не понял, в чем ложь. Потому что я всего лишь процитировал Шария. Анатолий показал его видео. Дальше пошли странные рассуждения господина Соколова, о которых я не имею ни малейшего представления. Я показал это видео своим знакомым врачам и спросил, могло ли это быть хоть как-то связано с проблемами носоглотки. Они удивились самому вопросу, посмотрев это видео. То есть им такое неизвестно. Если у человека нервный тик, то это тоже довольно странное проявление нервного тика. Поэтому я всего этого возмущения не понял. Если ему делали операцию на носоглотке, и человек чувствует себя не в форме, пусть в таком случае не выходит в эфир. Никто же требовал от него давать комментарии на видео. Мог ограничиться телефонными комментариями. Но если человек выходит в телевизионный эфир, он же осознает, что его видят. Если это тик, почему он не повторяется на протяжении всего эфира? Если это страшные проблемы с носовой перегородкой, почему они больше не проявляются в течение этого эфира?» - спросил он.
«А заявления о том, что мы не так, как угодно «Новой газете» комментируем трагедию «Боинга», так мы говорим не о погибших – о них мы говорили много раз. Естественно, все наши симпатии на их стороне. Но мы не знаем, кто виновен в гибели. Поэтому, естественно, мы задаем вопросы о корректности расследования. И не только мы. Хочу напомнить, что и премьер-министра Малайзии не удовлетворили выводы комиссии. Так что здесь возмущение выглядит, вежливо говоря, неуместно. Тем более не «Новой газете» возмущаться. Хочу напомнить: когда все вступились за них в момент их конфликта со Следственным комитетом, а потом они тихонечко слились, сказав «упс, мы договорились». Кстати, не этот ли самый Соколов был участником этого конфликта? Так что не им вставать в позу обиженной и оскорбленной невинности. Также не могли бы они сказать, каким образом депортировали в конечном итоге из России их корреспондента. Как он у них работал, если у него не было никаких документов? Если он находился в России нелегально, как он мог работать и получать деньги от «Новой газеты»? На эти вопросы они не хотят ответить? Поэтому использовать оскорбительную терминологию для них приемлемо. Но все-таки не мешало бы хотя бы изредка пытаться быть объективными», - сказал Соловьев.
Однако подавать в суд на «Новую газету» и Соколова телеведущий не намерен. «К кому - к ним? Да я вас умоляю, только пачкаться!» - заключил он.
Напомним, 19 июня представители Совместной следственной группы официально объявили о четырех подозреваемых по делу — троих россиянах и одном гражданине Украины. Это бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин), бывший глава ГРУ ДНР с позывным «Хмурый» Сергей Дубинский, а также его подчиненные - Олег Пулатов с позывными «Гюрза» и «Халиф» и украинец Леонид Харченко с позывным «Крот». По данным следствия, все подозреваемые причастны к перемещению ЗРК «Бук», из которого, как считается, и был сбит самолет.
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