Общество

Солнечногорск освободят от борщевика

16 мая18:23

В подмосковном Солнечногорске обработают химическими и механическими способами около полутора тысяч гектаров, чтобы очистить землю от борщевика, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

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Отмечается, что для борьбы с сорняком также активно ведутся посевные работы и пахота. Обработка земли способствует искоренению главного бича Подмосковья — борщевика.

Добавим, предполагается, что работы по ликвидации этого растения в Солнечногорске продлятся до июля. На борьбу с борщевиком из регионального бюджета тратится более 320 миллионов рублей. 

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