Солнечногорск освободят от борщевика

Отмечается, что для борьбы с сорняком также активно ведутся посевные работы и пахота. Обработка земли способствует искоренению главного бича Подмосковья — борщевика.

Добавим, предполагается, что работы по ликвидации этого растения в Солнечногорске продлятся до июля. На борьбу с борщевиком из регионального бюджета тратится более 320 миллионов рублей.

