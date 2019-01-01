Солнечногорск освободят от борщевика
В подмосковном Солнечногорске обработают химическими и механическими способами около полутора тысяч гектаров, чтобы очистить землю от борщевика, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Отмечается, что для борьбы с сорняком также активно ведутся посевные работы и пахота. Обработка земли способствует искоренению главного бича Подмосковья — борщевика.
Добавим, предполагается, что работы по ликвидации этого растения в Солнечногорске продлятся до июля. На борьбу с борщевиком из регионального бюджета тратится более 320 миллионов рублей.
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