Солисту «Песняров» запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

Солисту группы «Песняры» из-за посещения Крыма на три года запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщается на сайте государственной пограничной службы Украины.

При этом имя артиста не уточняется.

Отмечается, что пограничники обнаружили белорусского музыканта в пункте пропуска «Борисполь». Сотрудники Госпогранслужбы в ходе проверки выяснили, что гражданин Белоруссии летом 2020 года попал на территорию Крыма, нарушив «порядок въезда» в республику. Музыкант подтвердил поездку.

После артисту пришлось самолётом вернуться в Минск, отмечает телеканал «360».

По данным издания «Украинская правда», въезд на Украину запретили солисту «Песняров» Валерию Дайнеко из-за посещения фестиваля «Дорога на Ялту».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗапретКрымГраницаУкраина
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