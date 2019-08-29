Собянина попросили приостановить строительство Юго-Восточной хорды

Кандидаты в депутаты Мосгордумы выступили с предложением приостановить реализацию проекта строительства Юго-Восточной хорды. Они заявили, что это необходимо сделать для проведения комплексного обследования территории. По итогам круглого стола, посвященного проблеме безопасного строительства будущей магистрали, была принята резолюция. В её тексте отмечалось, что границы строительства Юго-Восточной хорды попадают на территории бывшего Московского завода полиметаллов. Там, предположительно, могут находиться захоронения радиоактивных веществ. Поэтому необходимо незамедлительно остановить все строительные работы, а также провести всестороннюю экспертизу с забором проб почвы и воздуха.

В частности, подписи под резолюцией поставили депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова;; эколог, лидер движения «Зеленая Москва», кандидат в депутаты Московской городской думы Максим Шингаркин, глава муниципального округа Царицыно, главный онколог Южного административного округа Елена Самышина, а также главный врач диагностического центра №3, кандидат в депутаты муниципального округа Выхино-Жулебино Игорь Дягилев. Стебенкова подчеркнула, что Южному округу необходимо обратить особое внимание на обследование людей, проживающих недалеко от этого места и направить этот документ Сергею Собянину.

Напомним, планируемая многополосная скоростная автомагистраль будет связана с Северо-Восточной хордой и Южной рокадой, а также с Третьим транспортным кольцом в районе платформы Новохохловская Курского направления МЖД.

Ранее НСН писала, что Сергей Собянин поручил отменить строительство Комплекса термической переработки отходов и Угрешских очистных сооружений в ЮВАО. Проект разрабатывался ГУП «Мосэкострой», общественное обсуждение по его реализации было назначено на 15 января.

Депутаты Московской городской думы Людмила Стебенкова и Зоя Зотова направляли обращения в адрес мэра Москвы Сергея Собянина и главы Департамента природопользования Антона Кульбачевского о недопустимости строительства данного объекта на территории города.

Как рассказала НСН сама депутат Московской городской думы, председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова, она направляла обращение к Собянину ещё в начале декабря, когда выяснилось, что на Угрешской улице должны строить мусоросжигательный завод.



