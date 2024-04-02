Собянин: Зимние ярмарки выходного дня посетили полмиллиона человек
Зимние ярмарки выходного дня с февраля посетили полмиллиона гостей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, горожанам понравились торговые площадки нового формата, удобно расположенные близ жилых домов и остановок городского транспорта.
«С момента открытия ярмарок было продано 240 тонн продуктов. Наибольшей популярностью... пользуются фрукты и овощи, мясная продукция и рыба», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
В Москве работает 26 круглогодичных ярмарок выходного дня. В конце апреля в столице откроют традиционные сезонные ярмарки — еще около 30 площадок.
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