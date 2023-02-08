Собянин заявил о старте приёма заявок на участие в конкурсе «Новатор Москвы»

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что стартовал приём заявок на участие в городском конкурсе изобретателей и новаторов «Новатор Москвы».





Градоначальник отметил, что конкурс, впервые прошедший в 2020 году, был задуман с целью поддержки уникальных российских инноваций на любой стадии - «от идеи до уже вышедших на рынок проектов». Он отметил, что с каждым годом число участников растёт.

«Уже открыт приём заявок в этом году. Принять участие в нём можно индивидуально или командой до пяти новаторов. Проекты оцениваются по уникальности технологии и экономическому потенциалу. Победители получают премии от 500 тысяч до 1,5 млн рублей», - написал мэр.

Собянин напомнил, что в конкурсе три номинации: «Проект будущего», «Меняющие реальность» и «Лидеры инноваций», в каждой из них установлено шесть направлений, в том числе, «Медицина и фармацевтика», «Транспорт и логистика», «Благоустройство и строительство», «Общественные проекты».

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