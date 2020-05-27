Собянин заявил о готовности Москвы к параду Победы

Мэр российской столицы Сергей Собянин заверил президента РФ Владимира Путина, что Москва готова к проведению парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как заявил градоначальник на встрече с главой государства, городские власти постоянно контактируют по этому вопросу с министерством обороны.

Уже ближайшее время участники тожественного мероприятия на Красной площади приступят к репетициям, передает РЕН ТВ. Накануне Владимир Путин распорядился начать подготовку к параду, как в Москве, так в других городах, и провести его 24 июня – в день Парада Победы 1945 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с большой долей вероятности прогнозирует, что этот день, выпадающий на среду, сделают выходным.

Сергей Собянин также доложил президенту, что столичные власти собираются разрешить людям прогулки, но пока по специальному графику, передает Ura.ru. Мэр назвал такое решение «очень не простым». Как пояснил градоначальник, жителям тех или иных домов разрешат выходить на улицу по определённой очерёдности. Схема, по его словам, должна быть чрезвычайно простой и понятной для всех.

