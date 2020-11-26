Собянин заявил, что принятые меры пока позволяют избегать локдауна

Принятые в столице меры по борьбе с коронавирусом пока что позволяют избежать полного «закрытия» города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Он отметил, что за неделю с 16 по 22 ноября количество выявленных случаев пневмонии из-за COVID-19 увеличилось на 2%, а число госпитализаций – на 3% и заявил, что говорить о снижении уровня заболеваемости пока еще рано.

Собянин добавил, что отмена существующих мер станет опрометчивым решением. В этой связи в Москве указом мэра продлеваются до 15 января ограничения для граждан старше 65-лет и граждан с хроническими заболеваниями – им по-прежнему необходимо оставаться дома. Городские досуговые учреждения для детей останутся закрытыми, а предприятия будут обязаны перевести в дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников.

Мэр заключил, что продленные меры позволяют не закрывать бизнес, магазины и сферу обслуживания и избежать «весенний сценарий» развития пандемии, когда пришлось закрывать все предприятия, за исключением жизненно важных.

