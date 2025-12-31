Собянин: Завершилось строительство новой дороги около станции Остафьево МЦД-2

В Москве в ТиНАО завершили строительство новой дороги в районе станции Остафьево второго МЦД-2. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, движение по участку уже открыто. Собянин рассказал, что дорога с двумя полосами в каждом направлении соединила Южную улицу с Залинейным переулком. Кроме того, он напомнил о продлении улицы до Варшавского шоссе и новом съезде.

Собянин уточнил, что в столице сделали локальный дублер Варшавского шоссе. Мэр заметил, что современная магистраль разгрузила ближайшие дороги, создав для автомобилистов возможность беспрепятственного выезда на шоссе из соседних микрорайонов. К тому же мэр добавил, что новая дорога обеспечила жителям Щербинки и микрорайона Ново-Сырово в Подольске удобный доступ к станции Остафьево МЦД-2.