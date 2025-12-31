Собянин: Завершилось строительство новой дороги около станции Остафьево МЦД-2
В Москве в ТиНАО завершили строительство новой дороги в районе станции Остафьево второго МЦД-2. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, движение по участку уже открыто. Собянин рассказал, что дорога с двумя полосами в каждом направлении соединила Южную улицу с Залинейным переулком. Кроме того, он напомнил о продлении улицы до Варшавского шоссе и новом съезде.
Собянин уточнил, что в столице сделали локальный дублер Варшавского шоссе. Мэр заметил, что современная магистраль разгрузила ближайшие дороги, создав для автомобилистов возможность беспрепятственного выезда на шоссе из соседних микрорайонов. К тому же мэр добавил, что новая дорога обеспечила жителям Щербинки и микрорайона Ново-Сырово в Подольске удобный доступ к станции Остафьево МЦД-2.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В аэропорту «Пулково» из-за непогоды задержали свыше 40 рейсов
- От инди‑шедевров до сиквелов: Чем запомнился 2025 год в видеоигровой индустрии
- Цыпкин назвал отмену «схемы Долиной» одним из главных событий-2025
- ВКС: БПЛА ВСУ атаковали резиденцию Путина из Сумской и Черниговской областей
- В Туапсе БПЛА ВСУ повредили кадетский корпус, диспансер и техникум
- От «Аутсорса» до «Хирурга»: Какими сериалами запомнился 2025 год
- СМИ: ЕК отказала Украине в исключении из программы углеродного регулирования
- Мошенники в преддверии Нового года позвонили жительнице Махачкалы 8 тысяч раз
- В Таиланде 40 россиян попали в ДТП с автобусом
- Инди-рок, рекорды Басты и хип-хоп: Чем российские артисты удивляли фанатов за год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru