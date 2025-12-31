Собянин: Завершено создание подземной пересадки на станции метро «Академическая»

В Москве завершили строительство подземной пересадки на станции метро «Академическая». Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Сергей Собянин.

Он напомнил, что станция была открыта в сентябре 2025 года. По словам Собянина, в настоящий момент ведутся работы в рамках второго этапа строительства Троицкой линии. Мэр добавил, что на новых станциях столичного метрополитена оборудуют удобные переходы и выходы.

