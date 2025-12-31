Собянин: Завершено создание подземной пересадки на станции метро «Академическая»
31 декабря 202515:15
В Москве завершили строительство подземной пересадки на станции метро «Академическая». Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Сергей Собянин.
Он напомнил, что станция была открыта в сентябре 2025 года. По словам Собянина, в настоящий момент ведутся работы в рамках второго этапа строительства Троицкой линии. Мэр добавил, что на новых станциях столичного метрополитена оборудуют удобные переходы и выходы.
Ранее Сергей Собянин рассказал о ходе строительства центра «ВДНХ Экспо».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От «Аутсорса» до «Хирурга»: Какими сериалами запомнился 2025 год
- СМИ: ЕК отказала Украине в исключении из программы углеродного регулирования
- Мошенники в преддверии Нового года позвонили жительнице Махачкалы 8 тысяч раз
- В Таиланде 40 россиян попали в ДТП с автобусом
- Инди-рок, рекорды Басты и хип-хоп: Чем российские артисты удивляли фанатов за год
- Сценарист Гая Ричи допустил совместные проекты с режиссерами и актерами из РФ
- СМИ: Дропперов из дела Долиной обязали выплатить ей 49 млн рублей
- «Это было потрясение!»: Названы лучшие российские спектакли 2025 года
- СМИ: К концу 2025 года ФНС недополучила из-за блогеров свыше 1,8 млрд рублей
- СМИ: За атакой на резиденцию Путина стоят Киев и Лондон
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru