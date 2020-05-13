Собянин: Занятые с людьми соцработники получат доплату 25 тыс рублей

Доплаты от правительства Москвы в период пандемии коронавируса по 25 тысяч рублей в месяц получат социальные работники, которые непосредственно работают с населением. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин во время встречи с работниками центров социального обслуживания и волонтерами проекта «Мой социальный помощник».

По словам градоначальника, речь идёт о тех, кто обеспечивает надомную помощь и работает в центрах социального обслуживания. Собянин уточнил, что решение о доплатах будет оформлено документально в ближайшие дни. Он также поблагодарил социальных работников и волонтеров за их труд в период пандемии. По его оценке, это уже не столько обязанности по должности, а работа от души, от сердца.

Доплата по 25 тысяч рублей в дополнение к федеральным выплатам будет произведена в течение трех месяцев – с 15 апреля по 15 июля.

