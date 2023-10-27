Собянин: Занятия проекта «Учебный день в музее» за год посетили 88 тысяч школьников
Более 88 тысяч школьников и учащихся колледжей Москвы посетили занятия в рамках проекта «Учебный день в музее» в 2022-2023 учебном году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник напомнил, что проект был запущен в 2017 году.
«Он позволяет школьным педагогам проводить полноценные учебные дни в пространстве музеев. На нескучных уроках дети лучше усваивают информацию и совершенствуют свои исследовательские навыки», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
По словам мэра, в проекте задействована 31 площадка, для них разработали 214 уроков почти по всем школьным предметам для 1-11 классов. При этом 115 уроков «Учебного дня в музее» доступны онлайн.
Собянин уточнил, что в Государственном музее обороны Москвы учащиеся знакомятся со свойствами окружностей и секторов на примере системы воздушной обороны столицы в Великую Отечественную войну. Кроме того, в Мемориальном музее космонавтики можно изучить давление газов на примере советских и российских скафандров.
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