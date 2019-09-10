Собянин заложил камень в основание молодежного Центра «Авангард»
Сергей Собянин, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министром обороны России Сергей Шойгу приняли участие в торжественной церемонии установки закладного камня на месте строительства учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Он располагается в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».
При этом градоначальник поблагодарил министра обороны и губернатора Подмосковья за идею создания такого центра. Собянин также подчеркнул, что военно-патриотическое воспитание в столице является очень востребованным. По словам мэра Москвы, в столице в кадетских классах учится около 25 тысяч школьников, а в кадетские училища конкурс выше, чем во многие ведущие вузы страны.
Между тем, Сергей Шойгу подчеркнул, что такой юношеские центр патриотического воспитания – первый в стране. А подготовка в нём позволит школьникам больше узнать об армии России. При этом, министр обороны добавил, что в будущем подобные центры появятся в каждом субъекте России.
Как отмечает АГН Москва, учебно-методический центр разместиться на территории 28,45 га. Завершить строительство «Авангарда» планируется в следующем году.
Отмечается, что кроме плаца, спортивных городков, полосы препятствий и учебных классов, «Авангард» будет оснащён современным компьютерным и мультимедийным оборудованием.
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