Собянин заложил камень в основание молодежного Центра «Авангард»

Сергей Собянин, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министром обороны России Сергей Шойгу приняли участие в торжественной церемонии установки закладного камня на месте строительства учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Он располагается в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот».

При этом градоначальник поблагодарил министра обороны и губернатора Подмосковья за идею создания такого центра. Собянин также подчеркнул, что военно-патриотическое воспитание в столице является очень востребованным. По словам мэра Москвы, в столице в кадетских классах учится около 25 тысяч школьников, а в кадетские училища конкурс выше, чем во многие ведущие вузы страны.

Между тем, Сергей Шойгу подчеркнул, что такой юношеские центр патриотического воспитания – первый в стране. А подготовка в нём позволит школьникам больше узнать об армии России. При этом, министр обороны добавил, что в будущем подобные центры появятся в каждом субъекте России.