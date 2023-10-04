Собянин: За последние пять лет в Москве обновили и построили 424 соцобъекта

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за пять лет в столице обновили и построили 424 объекта социальной инфраструктуры. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

Так, в текущем году начали прием пациентов флагманские центры в ГКБ имени Вересаева, НИИ скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ №15 имени Филатова. До конца года откроется крупнейшая в РФ инфекционная больница №1 со всем необходимым от неонатального отделения до кафедры медвузов и научных центров. Также в Москве обновили 200 поликлиник, в планах за два года модернизировать еще 140. Кроме того, строится корпус лучевой терапии многопрофильного клинического центра «Коммунарка», а по всей Москве открываются центры московского долголетия.

Как отмечается на официальном сайте мэра столицы, флагманские центры — полноценные больницы с приемным отделением, операционными и реанимацией, оказывающие экстренную помощь. Пациенты проводят здесь не более суток, затем их переводят в профильное отделение, на амбулаторное долечивание или же выписывают. Вскоре новые флагманы появятся при клинических больницах имени Боткина, имени Буянова и №1 имени Пирогова.

Столичные инфекционные больницы меняются с 2019 года. Так, пациенты во время лечения находятся в мельцеровских боксах — обособленных палатах с отдельным входом и санузлом. На базе стационаров открылись собственные лаборатории.

Также в Москве планируют полностью обновить амбулаторный фонд до конца 2025 года. Сегодня поликлиники становятся современными медцентрами, в них увеличен штат самых востребованных врачей, установлено новейшее оборудование и внедрена цифровизация. В частности, по новому стандарту перестроили филиал №1 поликлиники №8 на проспекте Вернадского, модернизированная клиника приняла первых пациентов в марте.

Кроме того, изменения затронули сферу социальной защиты. Для пенсионеров запустили центры московского долголетия — расположенные по всему городу клубы для общения, досуга и самореализации. В Москве уже действует 96 таких центров с более 5 тысяч клубов по интересам. Центры долголетия будут созданы во всех районах столицы.

Также в Москве открыли первый в России симуляционный центр обучения навыкам профессионального ухода для сотрудников команды соцзащиты и горожан, которые заботятся о тяжелобольных родственниках. Центр поделен на образовательные маршруты «Движение», «Гигиена», «Забота», «Безопасность» и «Уважение». Учреждение создано на базе обновленного Научно-практического геронтопсихиатрического центра. В рамках проекта «Городские дома-интернаты нового типа» здесь отремонтировали три жилых корпуса общей площадью более 18 тыс. кв. м., в которых могут проживать 518 человек, нуждающихся в особом уходе, в том числе с деменцией.

Кроме того, школы Москвы становятся технологичными образовательными площадками. Так, для учеников открылась школа №338 имени героя Советского Союза Александра Авдеева на Скандинавском бульваре в ТиНАО. В образовательный комплекс входят школа на 550 учеников и детский сад на 200 мест. Учреждение оснастили всем необходимым для развития детей и раскрытия их талантов: пространствами для занятий спортом и творчеством, мастерскими, медиалабораторией, скалодромом, кабинетом с 3D-принтерами, плоттерами и лазерными резаками.

