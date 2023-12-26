Собянин: За 12 лет археологи обнаружили в Москве более 100 тысяч находок
Более 100 тысяч исторических артефактов обнаружили столичные археологи за последние 12 лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, у специалистов завершился очередной сезон раскопок. За прошедшие месяцы археологи совершили 8,9 тысячи индивидуальных находок.
«Площадь археологических работ на более 600 площадках составила 9 тыс. 962 кв. м. И чтобы извлечь из-под земли старинные клады, ювелирные украшения, детские игрушки и многое другое, "историкам с лопатой" пришлось изучить их сантиметр за сантиметром», – написал Собянин в блоге на своем персональном сайте.
В ближайшие месяцы специалистам предстоит очистить находки, сделать описания и отреставрировать. Трудоемкий процесс может проходить на протяжении нескольких лет. Затем артефакты передадут в музеи. В уходящем году фонды пополнили свыше 3,4 тысячи предметов.
Собянин рассказал о некоторых находках завершившегося сезона. При раскопках на Чижевском подворье (ул. Никольская) были обнаружены фрагменты стеклянных браслетов XII века, пряслица – элементы ручного веретена XII–XIII веков.
«Совсем недавно на ул. Большая Татарская во время археологических исследований был найден клад медных монет конца XIX – начала XX веков номиналом от полкопейки до пятака. Монеты еще предстоит очистить и описать», – указал мэр.
Кроме того, на Чижевском подворье нашли глиняного человечка в зимней одежке и лошадкку XVI–XVII веков, белоглиняные свистульку в форме птички и поливной самовар, фаянсовую чашку из детского сервиза. Также на Тверском бульваре обнаружили древнюю утварь и посуду, в том числе чернолощеный кувшин XVII века, на ул. Яузская — маленькую чернолощеную кубышку XVII века и стеклянную бутылку XIX века.
Частой находкой становились изразцы – элемент украшения русской печки. Два фрагмента — с маскароном с изогнутыми бровями, усами и бородой и двуглавым орлом — обнаружили на Чижевском подворье.
«Несколько изразцов найдены на ул. Яузская. В том числе рельефный полихромный XVIII века. Его лицевая сторона богато украшена прекрасно сохранившимся орнаментом, покрытым четырехцветной поливой. А также несколько белоглиняных расписных XVIII века, производство которых велел запустить в России Петр I», – добавил Собянин.
Мэр заключил, что активное строительство и работы по благоустройству в Москве открывают широкое поле для деятельности историков и археологов.
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