Собянин: За 12 лет археологи обнаружили в Москве более 100 тысяч находок

Более 100 тысяч исторических артефактов обнаружили столичные археологи за последние 12 лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, у специалистов завершился очередной сезон раскопок. За прошедшие месяцы археологи совершили 8,9 тысячи индивидуальных находок.

«Площадь археологических работ на более 600 площадках составила 9 тыс. 962 кв. м. И чтобы извлечь из-под земли старинные клады, ювелирные украшения, детские игрушки и многое другое, "историкам с лопатой" пришлось изучить их сантиметр за сантиметром», – написал Собянин в блоге на своем персональном сайте.

В ближайшие месяцы специалистам предстоит очистить находки, сделать описания и отреставрировать. Трудоемкий процесс может проходить на протяжении нескольких лет. Затем артефакты передадут в музеи. В уходящем году фонды пополнили свыше 3,4 тысячи предметов.

Собянин рассказал о некоторых находках завершившегося сезона. При раскопках на Чижевском подворье (ул. Никольская) были обнаружены фрагменты стеклянных браслетов XII века, пряслица – элементы ручного веретена XII–XIII веков.

«Совсем недавно на ул. Большая Татарская во время археологических исследований был найден клад медных монет конца XIX – начала XX веков номиналом от полкопейки до пятака. Монеты еще предстоит очистить и описать», – указал мэр.

Кроме того, на Чижевском подворье нашли глиняного человечка в зимней одежке и лошадкку XVI–XVII веков, белоглиняные свистульку в форме птички и поливной самовар, фаянсовую чашку из детского сервиза. Также на Тверском бульваре обнаружили древнюю утварь и посуду, в том числе чернолощеный кувшин XVII века, на ул. Яузская — маленькую чернолощеную кубышку XVII века и стеклянную бутылку XIX века.

Частой находкой становились изразцы – элемент украшения русской печки. Два фрагмента — с маскароном с изогнутыми бровями, усами и бородой и двуглавым орлом — обнаружили на Чижевском подворье.

«Несколько изразцов найдены на ул. Яузская. В том числе рельефный полихромный XVIII века. Его лицевая сторона богато украшена прекрасно сохранившимся орнаментом, покрытым четырехцветной поливой. А также несколько белоглиняных расписных XVIII века, производство которых велел запустить в России Петр I», – добавил Собянин.

Мэр заключил, что активное строительство и работы по благоустройству в Москве открывают широкое поле для деятельности историков и археологов.

