Собянин: За 10 лет в Москве открыли и обновили 85 зданий театров

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт были проведены в 85 зданиях в 40 театрах Москвы за последние десять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

«Среди них — Театр кошек Куклачева, театры "У Никитских ворот", "Тень", "Электротеатр", Театр на Таганке, Театр на Покровке, "Современник", Еt Cetera, "Геликон-Опера", "Волшебная лампа", "Школа современной пьесы", "Ведогонь-театр", "Русская песня", Театр на Бронной, Театр "Уголок Дедушки Дурова", театры Александра Градского, Романа Виктюка, Олега Табакова и многие-многие другие», — подчеркнул градоначальник.

Собянин напомнил, что в 2011 году власти провели ревизию состояния материально-технической базы театров, как выяснилось, лишь четверть из них находится в хорошем состоянии, другим нужны были ремонт или полная реконструкция. Столичные власти взялись за огромный объем работ, не ограничиваясь парой «образцово-показательных» реставраций, чтобы театры не потеряли своего зрителя. Каждый проект ремонта, реконструкции или реставрации столичного театра разрабатывается индивидуально с учетом истории места, специализации, репертуара, творческих замыслов художественного руководителя.

Мэр подчеркнул, что театральное искусство очень актуально и востребовано среди москвичей и гостей города.

«У нас великая режиссерская школа, прекрасные артисты, талантливые и преданные своему делу работники театров, и задача правительства Москвы заключается в том, чтобы они имели максимум возможностей для реализации ... творческих замыслов», — указал Собянин.

Главным событием 2023 года станет открытие Московского государственного театра эстрады в Доме на набережной. Реставрация объекта вышла на финишную прямую.

Собянин добавил, что сегодня 70% театров находятся в полном порядке, ремонт требуется лишь 30%. Столичные власти продолжат многолетнюю работу, расширяя возможности для творчества.

