Собянин: За 10 лет отреставрировано более 2 тысяч объектов культурного наследия

Свыше 8,5 тысячи исторических памятников находится в Москве, за последние десять лет было отреставрировано более 2 тысяч объектов культурного наследия. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что 18 апреля отмечается Международный день охраны памятников и достопримечательных мест, праздник призван привлечь внимание к темам защиты и сохранения культурного наследия в мире.

«Почти девять столетий Москва играет ключевую роль в истории России – неудивительно, что у нас огромное количество исторических памятников... Палитра московских объектов культурного наследия разнообразна: от деревянного зодчества до промышленной архитектуры», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что столичные власти возрождают старинные усадьбы, памятники культового зодчества, модерна, советской эпохи. Собянин также напомнил о многовековой истории парков Москвы. Только в музее-заповеднике «Коломенское» находятся 16 памятников архитектуры федерального значения. В частности, здесь расположены Спасские ворота и церковь Казанской иконы Божьей Матери.

