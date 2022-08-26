Собянин: За 10 лет число многодетных семей в Москве выросло в 2,9 раза
В Москве наградят почетным знаком «Родительская слава Москвы» 15 многодетных семей. Такое распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщила пресс-служба мэра и правительства города.
В этом году награды получили 28 родителей, в которых родились и воспитываются 98 детей. В трех семьях, например, воспитывается по девять детей. Им будет выплачено поощрение в размере 250 тысяч рублей.
За последние 10 лет число многодетных семей в столице выросло в 2,9 раза. Сейчас их больше 197 тысяч. (в 2010 году было 65,7 тысячи.). В них воспитываются около 482 тысяч детей (в 2010 году - 163,2 тысячи).
Многодетные семьи в Москве кроме обычных детских выплат ежемесячно получают скидки и пособия на оплату услуг ЖКХ, взносов на капремонт, пользование телефоном, покупку школьной формы и других товаров. Право бесплатного проезда в общественном транспорте предоставляется второму родителю в многодетных семьях и детям в возрасте до 18 лет вне зависимости от прохождения обучения.
Почетный знак «Родительская слава Москвы» был учрежден в 2009 году. Им награждаются родители(усыновители), постоянно проживающие в Москве не менее 10 лет и состоящие в браке, в случае неполной семьи - один из родителей (усыновителей), которые воспитывают или воспитали пять и более детей достойными гражданами РФ.
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