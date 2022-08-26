Собянин: За 10 лет число многодетных семей в Москве выросло в 2,9 раза

В Москве наградят почетным знаком «Родительская слава Москвы» 15 многодетных семей. Такое распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщила пресс-служба мэра и правительства города.

В этом году награды получили 28 родителей, в которых родились и воспитываются 98 детей. В трех семьях, например, воспитывается по девять детей. Им будет выплачено поощрение в размере 250 тысяч рублей.

За последние 10 лет число многодетных семей в столице выросло в 2,9 раза. Сейчас их больше 197 тысяч. (в 2010 году было 65,7 тысячи.). В них воспитываются около 482 тысяч детей (в 2010 году - 163,2 тысячи).