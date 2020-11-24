Собянин выделил дополнительные средства на выплату пособий на детей

Правительство Москвы выделило из своего резервного фонда дополнительные средства на выплату ежемесячного пособия на ребёнка и пособий многодетным семьям, сообщает пресс-служба мэра.

Согласно постановлению, которое подписал глава столицы Сергей Собянин, до конца 2020 года на эти цели будет направлено 3,5 миллиарда рублей. В документе говорится, что потребность в дополнительных средствах возникла в связи с ростом количества семей - получателей пособий.

Также Собянин принял ряд решений о выделении средств на борьбу коронавирусом. Так, более 800 миллионов рублей направят на оплату услуг частных медлабораторий, которые проводят исследования на COVID-19 по заказу московского правительства, что позволит провести порядка миллиона тестов. В правительстве Москвы отметили, что в список частных лабораторий, проводящих исследования, включили АО «Клиника К+31».

Кроме того, мэр Москвы выделил гранты в общем объёме 3 миллиона рублей на материальное поощрение военных врачей и гражданского персонала Военно-медицинской академии имени Кирова, 3-го Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского и Лечебно-реабилитационного клинического центра Минобороны России, принимавших участие в лечении пациентов в ковидных госпиталях Москвы весной 2020 года.

