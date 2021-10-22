Собянин вручил премии «Новатор Москвы»

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил столичных изобретателей премией «Новатор Москвы», сообщает пресс-служба столичного правительства.

В сообщении говорится, что награды получили авторы изобретений в области здравоохранения, онкологии, лечения болезней сердечно-сосудистой системы, в области транспорта, сельского хозяйства, экологии, в самых различных областях городского хозяйства, экономики.

На церемонии, которая прошла в Белом зале мэрии, градоначальник отметил, что Москва является одним из самых успешных мировых городов в области изобретательства и безусловным лидером среди российских регионов, а также занимает одно из первых мест среди европейских городов.

По его словам, в Москве сосредоточено огромное количество людей, занимающихся научной работой, а также создано огромное количество технопарков, дающих возможность работать командам предприятий, которые не только изобретают, но и внедряют в жизнь свои изобретения.

«Вся эта структура живёт и развивается с помощью города. Но я вам скажу, даже с минимальной помощью. Это говорит о том, что действительно востребовано в жизни. Это здорово. Это значит, наша экономика впитывает ваши изобретения», - отметил мэр.

Собянин напомнил, что Москва получила статус инновационного кластера, а на её инновационном портале, где можно обмениваться знаниями, изобретениями, продавать свою продукцию и искать партнеров, зарегистрированы десятки тысяч предприятий.

