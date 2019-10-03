Собянин вручил почетные знаки «Заслуженный учитель города Москвы»

Мэр российской столицы Сергей Собянин вручил 40 преподавателям почетный знак «Заслуженный учитель города Москвы». Награды присуждены за значительный вклад в развитие системы образования мегаполиса, а также за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности.

Церемония награждения состоялась по случаю Дня учителя. Как признался градоначальник, он с большим волнением вспоминает свою первую учительницу и тех педагогов, которые дали ему путевку в жизнь. От имени всех москвичей Собянин сделал низкий поклон награждённым.

Знак «Заслуженный учитель города Москвы» был официально учрежден в столице пять лет назад. За это время он был присуждён 221 педагогу. Награжденным также вручается денежная премия в размере 300 тысяч рублей.

