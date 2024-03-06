Собянин вручил награды заслуженным москвичкам в преддверии 8 Марта

Мэр российской столицы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичкам в преддверии 8 Марта. Церемония состоялась в белом зале мэрии.

Градоначальник поздравил с праздником женщин от лица всех мужчин, проживающих в мегаполисе. Группа москвичей, в частности, отмечена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени», медалью Луки Крымского, почетной грамотой президента РФ. Ряду москвичек присвоены почётные звания за достижения в профессиональной деятельности.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», среди награждённых, в частности, оказалась старший тренер-преподаватель Московской академии фигурного катания на коньках Этери Тутберидзе. Мэр вручил ей Почетную грамоту Правительства Москвы.



