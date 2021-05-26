Собянин вручил московским предпринимателям премии «Прорыв года»

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил представителям бизнес-сообщества столицы ежегодные предпринимательские премии «Прорыв года». Церемония награждения, приуроченная ко Дню российского предпринимательства, состоялась в Государственном кремлевском дворце.

«Мы с вами пережили непростые времена, весь мир пережил, все города и мы - Москва, и предпринимателям досталось. Я думаю, если не больше всего, то круто досталось. И я очень рад, что вы сегодня здесь в зале, что вы улыбаетесь, что у вас хорошее настроение», — сказал градоначальник.

Собянин добавил, что с началом пандемии витрины, улицы и площади Москвы опустели, и видеть это «было очень больно». Как отметил мэр, перед властями города стояла задача не допустить роста заболеваемости и при этом обеспечить бизнес работой.

По словам Собянина, сейчас столица живет и работает, и число предприятий малого бизнеса в городе не уменьшилось. Мэр подчеркнул, что бизнес Москвы выжил и продолжает развитие во многом благодаря энергии, усилиям и мужеству предпринимателей.

Собянин добавил, что столичное бизнес-сообщество в 2020 году действительно совершило прорыв и справедливо удостоено премии «Прорыв года».

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в нынешнем году подводятся итоги конкурса за прошлый год. Организатор премии — департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, оператор — ГБУ «Малый бизнес Москвы». Было подано более 4,4 тысячи заявок на участие в конкурсе, победителями стали 10 компаний.

В номинации «Гран-при года» одержало победу ООО «ФОРА РОБОТИКС» (генеральный директор Александр Кузнецов). «Креативным предпринимателем года» стало ООО «Международный генеалогический центр» во главе с Артемом Мараткановым. Награду «Мама - успешный предприниматель» завоевала гендиректор ООО «Факультет.нет» Ксения Грейсман.

«Молодым предпринимателем года» была признана Александра Герасимова (ООО «ФИТМОСТ»), а «Почетным предпринимателем года» — руководитель ООО «ИГЛА» Олег Панкратов.

Титулом «Социальный предприниматель года» был награжден ООО «Парк Сказка», генеральный директор Андрей Кунов. «Стартапом года» признали ООО «Мой учитель» (руководитель Татьяна Кускевич). «Цифровым предпринимателем года» стало ООО «Большая Тройка» во главе с Артемом Седовым, «Экспортером года» назвали ООО «С-Инновации» (гендиректор Александр Молодык), а «Франшизой года» было признано ООО «EnglishPreschool "Discovery"» (руководитель Алиса Чистобаева).

