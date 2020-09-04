Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам

Мэр российской столицы Сергей Собянин в преддверии Дня города вручил государственные и городские награды заслуженным москвичам. Торжественная церемония состоялась вечером в мэрии на Тверской улице.

Как отметил градоначальник, сегодня в разговоре по видеосвязи президент РФ Владимир Путин дал высокую оценку развитию Москвы, ее потенциалу, будущему. Однако, помимо материальной составляющей, российская столица всегда была сильна своими жителями, подчеркнул мэр.

По его оценке, москвичам присущи таланты, трудолюбие, сострадание, доброта, соучастие во всех городских делах и помощи друг другу. Сергей Собянин напомнил, что испытания во время пандемии коронавируса подтвердили этот тезис. Он поблагодарил москвичей и выразил уверенность в том, что горожане преодолеют все сложности.

Всего было вручено 43 награды, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством», «Почета», «Дружбы», медали ордена «Родительская слава», благодарности президента РФ, медали «За отвагу на пожаре», московские знаки отличия, благодарности мэра и другие. Кроме того, ряд москвичей удостоены высоких званий: заслуженный врач РФ, заслуженный работник здравоохранения РФ и т.п.

