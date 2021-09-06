Собянин возложил цветы к памятнику бойцам 13-й дивизии народного ополчения

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к памятнику «Плечом к плечу», открытого в честь героев 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения, в парке «Акведук».

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Градоначальник отметил, что открытие памятника – знаковое событие для города, в том числе и потому что на этот год приходится 80-летие битвы под Москвой. По его словам, «ростокинцы» многое сделали для того, чтобы защитить Москву. При этом он отметил, что из 12 тысяч участников Ростокинской дивизии только тысяча осталась в живых. В свою очередь родственники «бойцов-ростокинцев» вручили мэру книгу воспоминаний солдат и офицеров дивизии.

Монумент «Плечом к плечу» был создан скульпторами Ваге и Микаэлем Согоянами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваВеликая Отечественная ВойнаСергей СобянинСобянин
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