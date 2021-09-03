Собянин наградил знаком «80 лет Битвы за Москву» 98-летнего ветерана войны
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге написал, что принял решение наградить знаком «80 лет Битвы за Москву» всех ветеранов, принимавших участие в обороне столицы.
По его словам, сам он побывал сегодня в гостях у фронтовика Бориса Павловича Уткина, который сражался под Волоколамском, прошёл путь от Москвы до Вены, был участником легендарного парада на Красной площади. Ему нагрудный знак глава столицы вручил лично.
«В ближайшие месяцы знаком будут награждены более 1100 ветеранов - все ныне здравствующие участники величайшего сражения Великой Отечественной войны», - подчеркнул мэр Москвы.
Градоначальник поблагодарил Уткина и всех здравствующих ветеранов, и пожелал им здоровья и бодрости духа.
Собянин добавил, что к годовщине декабрьского контрнаступления ветеранам войны и участникам обороны Москвы традиционно будет выплачена материальная помощь, размер которой в 2021 году составит 20 тысяч рублей.
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