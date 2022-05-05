Собянин включил пролголимаб в перечень используемых в Москве онкопрепаратов
Препарат пролголимаб включат в перечень лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба градоначальника и правительства столицы.
Отмечается, что отечественный концентрат для приготовления раствора для инфузий пролголимаб применяется в рамках иммунотерапии для лечения взрослых пациентов с меланомой — злокачественным заболеванием кожи. Высокую эффективность и хорошую переносимость препарата подтверждает реальная клиническая практика.
Решение о применении пролголимаба в столичном здравоохранении было принято по предложению Московского онкологического общества. В 2022 году потенциальное количество пациентов, которым показано назначение этого препарата, составляет около 180 человек.
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