Собянин включил пролголимаб в перечень используемых в Москве онкопрепаратов

Препарат пролголимаб включат в перечень лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба градоначальника и правительства столицы.

Отмечается, что отечественный концентрат для приготовления раствора для инфузий пролголимаб применяется в рамках иммунотерапии для лечения взрослых пациентов с меланомой — злокачественным заболеванием кожи. Высокую эффективность и хорошую переносимость препарата подтверждает реальная клиническая практика.

Решение о применении пролголимаба в столичном здравоохранении было принято по предложению Московского онкологического общества. В 2022 году потенциальное количество пациентов, которым показано назначение этого препарата, составляет около 180 человек.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ОнкологияЛекарстваСергей СобянинМосква
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