Собянин: Виртуальный музей Москвы хранит уникальные данные о параде 1941 года
Виртуальный музей «Москва – с заботой об истории» хранит данные о прошедшем на Красной площади 7 ноября 1941 года военном параде, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Он назвал тот день символом мужества и веры, который помог укрепить боевой дух армии и всего советского народа. Собянин также отметил, что на портале доступна электронная книга «1941–1945. Хроника жизни Москвы», выпущенная Главархивом к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее по случаю 82-й годовщины военного парада 1941 года на Красной площади Собянин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.
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