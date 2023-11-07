Собянин: Виртуальный музей Москвы хранит уникальные данные о параде 1941 года

Виртуальный музей «Москва – с заботой об истории» хранит данные о прошедшем на Красной площади 7 ноября 1941 года военном параде, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он назвал тот день символом мужества и веры, который помог укрепить боевой дух армии и всего советского народа. Собянин также отметил, что на портале доступна электронная книга «1941–1945. Хроника жизни Москвы», выпущенная Главархивом к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее по случаю 82-й годовщины военного парада 1941 года на Красной площади Собянин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.

