Собянин: В выставке-форуме «Россия» будут задействованы 67 объектов ВДНХ

Международная выставка-форум «Россия» задействует 67 объектов ВДНХ на 265 тысячах квадратных метров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мероприятие пройдет с 4 ноября по 12 апреля 2024 года. Как отметил градоначальник, исторически выставочное пространство ВДНХ связано с главными достижениями страны.

«Регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят здесь результаты своей работы – все лучшее, что есть в социальной, культурной и других сферах», — написал Собянин в своем официальном Telegram-канале .

Мэр подчеркнул, что для мультимедийных экспозиций и подсветки павильонов выделили дополнительные мощности электроэнергии, установили 12 трансформаторных подстанций и проложили кабельные линии протяженностью 21 км. Для удобства гостей выставки-форума ввели дополнительный бесплатный транспорт, а также установили 30 новых остановочных павильонов.

