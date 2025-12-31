Собянин: В Тимирязевском районе Москвы построили детсад

В Тимирязевском районе столицы на Астрадамской улице построили детский сад на 150 мест. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, новый проект реализован в рамках Адресной инвестиционной программы. Собянин уточнил, что детсад находится вблизи жилых домов, в том числе построенных по реновации, и около Тимирязевского парка.

Мэр рассказал, что общая площадь современного образовательного объекта составляет около 3 тысяч квадратных метров. В детсаду оборудовали группы, физкультурный и музыкальный залы, медкабинет и пищеблок полного технологического цикла. Кроме того, здание приспособлено для маломобильных граждан.

Отмечается, что его декоративный фасад выполнен из керамогранитной плитки, а в качестве основных цветов выбран серый и белый. На территории вблизи нового здания обустроили площадки, ее озеленили. Уточняется, что безопасность в детском учреждении будет обеспечена камерами видеонаблюдения снаружи и внутри здания.

Всего с 2011 года на севере столицы построили 84 образовательных объекта, на стадии строительства в настоящий момент находятся еще 13.