Собянин: В Тимирязевском районе Москвы построили детсад
В Тимирязевском районе столицы на Астрадамской улице построили детский сад на 150 мест. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, новый проект реализован в рамках Адресной инвестиционной программы. Собянин уточнил, что детсад находится вблизи жилых домов, в том числе построенных по реновации, и около Тимирязевского парка.
Мэр рассказал, что общая площадь современного образовательного объекта составляет около 3 тысяч квадратных метров. В детсаду оборудовали группы, физкультурный и музыкальный залы, медкабинет и пищеблок полного технологического цикла. Кроме того, здание приспособлено для маломобильных граждан.
Отмечается, что его декоративный фасад выполнен из керамогранитной плитки, а в качестве основных цветов выбран серый и белый. На территории вблизи нового здания обустроили площадки, ее озеленили. Уточняется, что безопасность в детском учреждении будет обеспечена камерами видеонаблюдения снаружи и внутри здания.
Всего с 2011 года на севере столицы построили 84 образовательных объекта, на стадии строительства в настоящий момент находятся еще 13.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Дропперов из дела Долиной обязали выплатить ей 49 млн рублей
- «Это было потрясение!»: Названы лучшие российские спектакли 2025 года
- СМИ: К концу 2025 года ФНС недополучила из-за блогеров свыше 1,8 млрд рублей
- СМИ: За атакой на резиденцию Путина стоят Киев и Лондон
- «Дайте танк», «Кухни» и идеальная попса: Алиса Вокс о музыкальных фаворитах 2025 года
- МО: За ночь ПВО сбили 86 дронов ВСУ
- «Важно стараться быть лучше»: Сокуров пожелал россиянам мира и здоровья в новом году
- На Кубани из-за техсбоя задержали почти 20 поездов
- Релиз Green Day и реюнион Oasis включили в топ музыкальных событий года
- Институт Пушкина: Россияне стали отказываться от англицизмов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru