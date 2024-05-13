Собянин: В столице стартовал отборочный этап чемпионата «Абилимпикс-2024»
Отборочный этап юбилейного, Х чемпионата «Абилимпикс» стартовал в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как напомнил градоначальник, «Абилимпикс» — инклюзивная экосистема для людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.
«На конкурсе профессионального мастерства они находят заслуженное признание, новые знакомства и перспективную работу», — написал Собянин.
Так, 22-летний Матвей Зуев участвовал в чемпионате несколько лет, пробовал себя в разных направлениях ИТ и благодаря победе на всероссийском этапе получил работу в компании «Шереметьево-Карго». В свою очередь, Алексей и Анастасия Рабинович — столяр и ландшафтный дизайнер — познакомились на соревнованиях, в этом году Алексей снова принимает участвует в чемпионате, его поддерживают супруга и сын. Кроме того, в соревнованиях участвует 76-летняя Ольга Галиновская — самая опытная на чемпионате. Ольга Марковна трудилась в сфере цифровых технологий, внедряла первые в России автоматизированные системы, но в направлении «Тестирование программного обеспечения» она выступает впервые.
В отборочном этапе чемпионата примут участие свыше 1,6 тысячи москвичей, которые продемонстрируют таланты в 62 компетенциях. Соревнования в 2024 году пополнятся десятью новыми востребованными направлениями, в числе которых нейросетевое искусство, разработка мобильных приложений, графический дизайн. Показавшие лучшие результаты участники пройдут в финал московского чемпионата и смогут представить город в национальном этапе.
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