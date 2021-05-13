Собянин: В рамках проекта «Искусство – детям» привели в порядок 125 зданий школ искусств
В рамках проекта «Искусство – детям» за несколько лет было приведено в порядок 125 зданий школ искусств. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра итогов капитального ремонта детской музыкальной хоровой школы «Весна» им А.С.Пономарева на северо-востоке Москвы.
Он отметил, что ремонт в знаменитой хоровой школе закончен, полностью была обновлена материальная база и подходит к завершению процесс комплектации оборудованием.
«Я думаю, к 1 сентября дети уже придут в новые классы с новым оборудованием, около 800 единиц закуплено. Одну из лучших музыкальных школ города, всемирно известную, поздравляю. Надеюсь на новые ваши успехи», - отметил Собянин.
Мэр города подчеркнул, что проект «Искусство - детям» близится к завершению.
«Это самый крупный в мире проект по модернизации музыкального образования, 125 школ Москвы модернизированы. И все музыкальные школы Москвы будут в таком современном, добротном виде с первоклассными инструментами», - подчеркнул он.
Проект такого масштаба реализуется в Москве впервые. Во всех городских школах искусств создаются максимально комфортные условия для обучения и творчества.
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