Собянин: В рамках проекта «Искусство – детям» привели в порядок 125 зданий школ искусств

В рамках проекта «Искусство – детям» за несколько лет было приведено в порядок 125 зданий школ искусств. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра итогов капитального ремонта детской музыкальной хоровой школы «Весна» им А.С.Пономарева на северо-востоке Москвы.

Он отметил, что ремонт в знаменитой хоровой школе закончен, полностью была обновлена материальная база и подходит к завершению процесс комплектации оборудованием.

«Я думаю, к 1 сентября дети уже придут в новые классы с новым оборудованием, около 800 единиц закуплено. Одну из лучших музыкальных школ города, всемирно известную, поздравляю. Надеюсь на новые ваши успехи», - отметил Собянин.

Мэр города подчеркнул, что проект «Искусство - детям» близится к завершению.

«Это самый крупный в мире проект по модернизации музыкального образования, 125 школ Москвы модернизированы. И все музыкальные школы Москвы будут в таком современном, добротном виде с первоклассными инструментами», - подчеркнул он.

Проект такого масштаба реализуется в Москве впервые. Во всех городских школах искусств создаются максимально комфортные условия для обучения и творчества.

