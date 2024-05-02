Собянин: В Пасху метро Москвы будет работать до 2 часов ночи

Московское метро изменит режим работы на Пасху, в ночь на 5 мая станции метрополитена и Московского центрального кольца будут доступны пассажирам до 02:00. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Во время пасхальных богослужений на станциях вблизи крупнейших храмов — "Кропоткинской" и "Бауманской" — будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности для помощи пассажирам», — добавил градоначальник.

Пассажиры смогут воспользоваться более чем 150 маршрутами столичных автобусов, электробусов и трамваев до 03:30. Кроме того, продолжат работу 16 ночных маршрутов.

Также в мае Мосгортранс организует бесплатные рейсы на крупные кладбища города, их запустят 5, 12 и 14 мая.

