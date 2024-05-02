Собянин: В Пасху метро Москвы будет работать до 2 часов ночи
Московское метро изменит режим работы на Пасху, в ночь на 5 мая станции метрополитена и Московского центрального кольца будут доступны пассажирам до 02:00. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Во время пасхальных богослужений на станциях вблизи крупнейших храмов — "Кропоткинской" и "Бауманской" — будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности для помощи пассажирам», — добавил градоначальник.
Пассажиры смогут воспользоваться более чем 150 маршрутами столичных автобусов, электробусов и трамваев до 03:30. Кроме того, продолжат работу 16 ночных маршрутов.
Также в мае Мосгортранс организует бесплатные рейсы на крупные кладбища города, их запустят 5, 12 и 14 мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru