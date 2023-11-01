Собянин: В парках пройдет более 50 мероприятий ко Дню народного единства
Большую программу приготовили в Москве ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, основными площадками праздника станут парки и природные территории.
«Посетителей ждут больше 50 интересных и познавательных мероприятий», – написал мэр в своем Telegram-канале.
Кроме того, 4 ноября стартует акция «Единый день открытых дверей». В библиотеках и культурных центрах Москвы пройдут различные мероприятия, в том числе лекции, мастер-классы, интерактивные занятия. Работать будут около 280 площадок столицы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США умер второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи
- В Таиланде предложили гражданам $1400 и льготные кредиты за отъезд из Израиля
- СМИ: Магазины в Израиле остановили импорт из Турции после заявлений Эрдогана
- СМИ: Экс-футболиста сборной России Бугаева задержали с наркотиками в Краснодаре
- Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Италии Мелони
- В Петербурге пройдет выставка «Океан Юрского периода»
- ВТБ повысит ставки по вкладам с 2 ноября
- Подросток отомстил за младшего брата и избил битой троих учащихся
- Умерла актриса Марина Москаленко
- Байден ветирует законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru