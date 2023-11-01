Собянин: В парках пройдет более 50 мероприятий ко Дню народного единства

Большую программу приготовили в Москве ко Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, основными площадками праздника станут парки и природные территории.

«Посетителей ждут больше 50 интересных и познавательных мероприятий», – написал мэр в своем Telegram-канале.

Кроме того, 4 ноября стартует акция «Единый день открытых дверей». В библиотеках и культурных центрах Москвы пройдут различные мероприятия, в том числе лекции, мастер-классы, интерактивные занятия. Работать будут около 280 площадок столицы.

