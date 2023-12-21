Собянин: В новогодние праздники в Москве пройдет около 200 крупных мероприятий

Порядка 200 крупных мероприятий пройдет в Москве в новогодние праздники в музеях, парках, библиотеках, театрах и на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на большинстве площадок ежегодного фестиваля «Путешествие в Рождество» можно будет присоединиться к акции «Москва помогает» по сбору новогодних подарков для участников спецоперации на Украине и жителей новых регионов. По словам Собянина, встретить Новый год можно будет в 21 парке, в частности, в Парке Горького, «Красная Пресня» и «Фили».

Кроме того, Собянин сообщил, что в дни школьных каникул в Гостином дворе пройдут 37 новогодних представлений. Мэр подчеркнул, что в библиотеках и культурных центрах состоится 660 новогодних мероприятий.

