Собянин: В Москве заработал третий комплексный сервис искусственного интеллекта в здравоохранении

Третий комплексный сервис искусственного интеллекта заработал в Москве, инструмент способен одновременно выявить несколько заболеваний на компьютерной томограмме. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Нейросеть выделяет цветом области отклонения от нормы, делает необходимые врачу измерения, составляет текстовое описание. На снимке грудной клетки компьютерное зрение видит признаки сразу семи заболеваний», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Появление комплексных решений стало возможным благодаря развитию отечественного рынка разработчиков сервисов на основе искусственного интеллекта. Первый подобный сервис запустили в московских клиниках год назад, он обрабатывает около 25 тысяч лучевых исследований. Второй такой сервис появился в 2023 году, он проанализировал порядка 5 тысяч работ.

Как отметил Собянин, сервисы ИИ используют более 1,5 тысячи рентгенологов из 150 медучреждений города. Кроме того, к эксперименту присоединяются медики из других российских регионов.

