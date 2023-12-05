Собянин: В Москве запустили 10 новых маршрутов городского транспорта

Десять новых маршрутов общественного транспорта запустили в Москве в сентябре-ноябре текущего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Новые маршруты охватили более 30 районов города.

«Например, маршрут №147 связал ЖК в Московском со станцией метро "Филатов Луг". На №577к в Сосенском теперь можно добраться до метро "Ольховая"», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также за последние три месяца в Москве улучшили трассы более 140 действующих маршрутов, ввели свыше 80 новых остановок и заменили более 300 старых остановочных павильонов. Кроме того, в столице начали работу 12 новых выделенных полос.

Собянин подчеркнул, что сети маршрутов в городе постоянно развиваются, улучшая доступность новых станций метро и железной дороги, школ и поликлиник.

